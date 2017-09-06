Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник0 : 1Динамо СПб
Хоккей  Торпедо- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Тамбов
Хоккей  Спартак- : -Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лада» подписала защитника Кириллова, покинувшего «Спартак»

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

«Лада» подписала двусторонний контракт с защитником Алексеем Кирилловым, сообщается на официальном сайте волжан.

Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

Ранее Кириллов расторг контракт со «Спартаком».

В минувшем сезоне игрок в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «-6».

Всего в КХЛ Кириллов сыграл в 60 матчах, забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Генменеджер «Адмирала»: У Андриевского большой кредит доверияГенеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявил, что позиции тренерского штаба команды прочны, несмотря на неудачный старт в нынешнем сезоне КХЛ.Найджел Доус: В матче с «Салаватом» не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выигратьНападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Яромир Ягр: Соглашусь, если меня позовут на ОлимпиадуФорвард Яромир Ягр признался, что если не подпишет новый контракт в НХЛ, может вернуться в сборную Чехии и сыграть на Олимпиаде.Егор Яковлев: Удивился ажиотажу вокруг Кубка Гагарина в КрымуЗащитник СКА Егор Яковлев рассказал о том, как привез Кубок Гагарина в Крым.КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс», «Торпедо» – «Локомотив» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Футбол
Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен с 17 на 18 сентября
Футбол
Кудряшов, выступая перед детьми, привел в пример Андрея Ещенко
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Хорняк возглавил «Луч-Энергию»
Футбол
Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительность
все новости
Лада
Ладакалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости