«Лада» подписала защитника Кириллова, покинувшего «Спартак»
Источник: ХК «Лада»Комментарии
«Лада» подписала двусторонний контракт с защитником Алексеем Кирилловым, сообщается на официальном сайте волжан.
Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.
Ранее Кириллов расторг контракт со «Спартаком».
В минувшем сезоне игрок в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «-6».
Всего в КХЛ Кириллов сыграл в 60 матчах, забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи.
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