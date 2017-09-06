«Лада» подписала защитника Кириллова, покинувшего «Спартак»

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявил, что позиции тренерского штаба команды прочны, несмотря на неудачный старт в нынешнем сезоне КХЛ.

Генменеджер «Адмирала»: У Андриевского большой кредит доверия Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявил, что позиции тренерского штаба команды прочны, несмотря на неудачный старт в нынешнем сезоне КХЛ.

Найджел Доус: В матче с «Салаватом» не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выиграть

Найджел Доус: В матче с «Салаватом» не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выиграть Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.