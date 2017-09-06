Егорян вернулась к тренировкам после травмы

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян примет участие в тренировочном сборе национальной команды. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

«Я полностью восстановилась от травмы. Сейчас мы находимся в Греции, где проходит восстановительный сбор... Все начинается для меня заново, потому что из-за травмы я фактически не тренировалась перед чемпионатом мира, а после турнира был месяц отдыха, поэтому моя физическая форма нулевая. Сбор у нас будет до 13 сентября, мы прилетаем в Москву и буквально через шесть-семь дней уезжаем на сбор на «Озеро Круглое», где пройдет «Турнир сильнейших», я смогу в нем принять участие», – сказала лидер сборной России по фехтованию.

Егорян получила травму пальца ноги в начале июня. Однако это не помешало ей принять участие в чемпионате Европы и завоевать серебро в командных соревнованиях саблисток. Чемпионат мира оказался менее успешен для олимпийской чемпионки – она проиграла на стадии 1/8 финала в личных соревнованиях.