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Зе Луиш не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отсутствовал на тренировке своей команды из-за травмы. Футболист не поможет красно-белым 9 сентября в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином», сообщает пресс-служба московского клуба.

У Зе Луиша диагностировано растяжение мышц живота. В августе форвард уже пропустил две недели из-за надрыва задней поверхности бедра.

Под вопросом также участия спартаковца в играх с «Тосно» 17 сентября и в стартовой встрече группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» (13 сентября).

Напомним, что Зе Луиш провел в нынешнем сезоне шесть игр за «Спартак» и забил один гол.

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