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Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в ВХЛ

Источник:  ВХЛКомментарии

Нападающий Александр Семин начнет чемпионат ВХЛ в составе родного «Сокола», сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее форвард подписал с красноярским клубом просмотровый контракт и принял участие в контрольном матче с «Ермаком», но останется ли он в команде, было неизвестно.

Напомним, последним клубом 33-летнего Семина был магнитогорский «Металлург», с которым он завоевал Кубок Гагарина.

В составе сборной России форвард два раза выигрывал мировое первенство (2008 и 2012).

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