Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительность

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что главный тренер Жозе Моуриньо последовал его примеру и один процент своей зарплаты будет перечислять в фонд организации, занимающейся благотворительностью по всему миру

По данным The Telegraph, Мата, получающий около семи миллионов евро в год, в начале августа сообщил, что будет жертвовать один процент своей зарплаты на футбольную благотворительность. Как известно, к программе Маты присоединились уже 12 человек, в том числе и главный тренер английского клуба.

Сообщается, что в скором времени в благотворительной программе будет участвовать и нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.