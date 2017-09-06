Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник0 : 1Динамо СПб
Хоккей  Торпедо- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Тамбов
Хоккей  Спартак- : -Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительность

Источник:  The TelegraphКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что главный тренер Жозе Моуриньо последовал его примеру и один процент своей зарплаты будет перечислять в фонд организации, занимающейся благотворительностью по всему миру

По данным The Telegraph, Мата, получающий около семи миллионов евро в год, в начале августа сообщил, что будет жертвовать один процент своей зарплаты на футбольную благотворительность. Как известно, к программе Маты присоединились уже 12 человек, в том числе и главный тренер английского клуба.

Сообщается, что в скором времени в благотворительной программе будет участвовать и нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хотим выиграть Лигу чемпионов». Мата рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»«Хотим выиграть Лигу чемпионов». Мата рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Сток Сити».Де Хеа надеется, что Рамос поможет ему перейти в «Реал»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа хочет вернуться в Мадрид. Об этом сообщает Daily Express.«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания ГризманнаРуководство «Барселоны» продолжает вести работу по усилению состава. Об этом сообщает Don Balon.Коутиньо не хочет играть против «Спартака», а Моуринью дает ЦСКА форуКоутиньо не хочет играть против «Спартака», а Моуринью дает ЦСКА форуФилиппе Коутиньо может отказаться от выступлений за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов из-за провала переговоров о его переходе в «Барселону».Гарет Саутгейт: Рэшфорд играет не по годам, этот мальчик ничего не боитсяГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Футбол
Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен с 17 на 18 сентября
Футбол
Кудряшов, выступая перед детьми, привел в пример Андрея Ещенко
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Хорняк возглавил «Луч-Энергию»
Футбол
Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительность
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Хуан Мата
Хуан Матавсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости