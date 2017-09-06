Бывший защитник «Динамо» Хорняк возглавил «Луч-Энергию»

В заявочный лист «Луча-Энергии» внесен новый главный тренер - 44-летний специалист из Словакии Жолт Хорняк, сообщается на официальном сайте ФНЛ.

Помогать новому наставнику дальневосточников будет Бранислав Соколи, заявленный в качестве старшего тренера.

Как игрок Хорняк известен российским болельщикам по выступлению за московское «Динамо» в 2001 и 2002 годах. Будучи футболистом Хорняк играл за словацкие команды «Слован», «Кошице» и «Интер». Он пять раз выигрывал чемпионат Словакии, выступал на сборную этой страны.

В качестве тренера работал с молодежной командой «Слована», а также в армянских клубах «Мика» и «Бананц».

ФК «Луч-Энергия» начал нынешний сезон под руководством Константина Емельянова. После 11-ти туров команда занимает 15-е место. Сам Емельянов несколько дней назад перебрался в «Оренбург», где помогает Владимиру Федотову.