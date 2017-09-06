Нурмагомедов собирается провести бой с победителем поединка Фергюсон – Ли

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем Тони Фергюсона и Кевина Ли за титул временного чемпиона организации.

«Они постоянно говорят неприятные вещи, но я не хочу делать то же самое. Знаю, что они хорошие бойцы. Хочу пожелать им удачи и не получить травм. Увидимся в декабре.

Кто фаворит? Шансы 60 на 40 в пользу Тони. Думаю, поединок продлится все 5 раундов», – цитирует Нурмагомедова MMAJunkie.