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Нурмагомедов собирается провести бой с победителем поединка Фергюсон – Ли

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем Тони Фергюсона и Кевина Ли за титул временного чемпиона организации.

«Они постоянно говорят неприятные вещи, но я не хочу делать то же самое. Знаю, что они хорошие бойцы. Хочу пожелать им удачи и не получить травм. Увидимся в декабре. 

Кто фаворит? Шансы 60 на 40 в пользу Тони. Думаю, поединок продлится все 5 раундов», – цитирует Нурмагомедова MMAJunkie.

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