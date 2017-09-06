Энрике завершил карьеру в 31 год из-за травмы

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике принял решение завершить карьеру в 31 год из-за травмы колена, сообщает Sky Sports.



«Я не мог играть без лекарств, я даже не мог тренироваться, – приводит Marca слова испанца. – После каждой игры мое колено распухало как мяч, и я едва мог ходить. Я был у пяти врачей в Англии, но они не могли понять, в чем проблема.

Мне много раз говорили, что это психологическая проблема».

Минувший сезон Энрике завершил в «Сарагосе» и забил один гол в 27 матчах примеры.

С 2007 по 2016 годы он выступал за «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Энрике провел 127 матчей за «сорок», после чего выходил на поле в 99 матчах в составе «красных».