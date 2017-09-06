Тарас Степаненко: После первого гола исландцев мы полностью посыпались
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Исландии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2018 года.
- Так всегда бывает: выиграл - на коне, проиграл - под конем. Если смотреть первый тайм, то мы имели преимущество. Во втором, после гола в наши ворота, полностью посыпались. Так бывает. У нас еще все впереди. Ничего катастрофического не случилось. Еще все в наши руках. Обидно, очень обидно, что все посыпалось на 47-й минуте. Проигрывая, 0:1, нужно играть. Если бы мы сыграли так, как в первом тайме, мы бы, может, забили. Нужно разбирать, смотреть... Мы полностью начали проигрывать борьбу, начали ошибаться, особенно, в середине поля. Так и пропустили... Обрезались... После второго мяча вообще игры не было, - сказал игрок.
Матч
Исландия - Украина - 2:0 (0:0)
Голы
Сигурдссон Г. 47 (1:0). Сигурдссон Г. 65 (2:0).
Состав
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г. (Финнбогасон, 90), Хальфредссон (Скуласон О., 90), Гудмундссон, Бодварссон (Сигурдарссон, 67)
Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Малиновский (Зинченко, 69), Ярмоленко, Коваленко, Степаненко (Ротань, 75), Коноплянка, Беседин (Кравец, 70)
Предупреждения:
Хальфредссон, 4; Сигурдссон Г., 77 - Малиновский, 56; Коваленко, 78; Зинченко, 82
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция