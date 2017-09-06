Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник0 : 1Динамо СПб
Хоккей  Торпедо- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Тамбов
Хоккей  Спартак- : -Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

North примет участие в EPICENTER CS:GO

Комментарии

Датская команда North получила приглашение на турнир EPICENTER CS:GO.

В чемпионате примут участие десять команд, шесть из которых получат инвайты, а оставшиеся два слота будут разыграны между победителями квалификаций, которые пройдут в СНГ, Европе, Китае и Америке. Ранее приглашения получили SK Gaming, Astralis, Gambit Esports и Virtus.pro.

EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Годовая зарплата семнадцатилетнего игрока NRG Esports составит $150 тысячОрганизация NRG Esports заключила контракт с 17-летним игроком в Overwatch Джеем «sinatraa» Воном.Natus Vincere сыграет с SK Gaming в одной группе на ESL One New York 2017Организаторы турнира ESL One New York 2017 анонсировали распределение команд по группам.Состав ROX по League of Legends покинули три игрокаГэбриель «Bwipo» Рау, Владлен «Saviour» Дворецкий и Владислав «Antariys» Смородин покинули состав ROX.Анонсирован состав новой команды Питера «ppd» ДагераЛюдвиг «zai» Уолберг в своем твиттере представил состав новой команды Питера «ppd» Дагера.Dota 2: Какими будут новые герои?Dota 2: Какими будут новые герои?Какими могут оказаться Pangolin и Sylph — разбирался «Советский спорт».
Футбол
Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен с 17 на 18 сентября
Футбол
Кудряшов, выступая перед детьми, привел в пример Андрея Ещенко
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Хорняк возглавил «Луч-Энергию»
Футбол
Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительность
все новости