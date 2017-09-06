ФГСР попросила Литву выдать визы в США для своих спортсменов

Федерация гребного спорта России обратилась с запросом в Литву для получения виз в США для спортсменов, участвующих в чемпионате мира по академической гребле, заявил главный тренер сборной России Николай Спинев.

Напомним, что 23 августа США приостановили процедуру выдачи виз по всей России. Правило распространилось и на спортсменов, которые оказались на грани непопадания на чемпионат мира по академической гребле в Сарасоте с 24 сентября по 1 октября. «Надежду пока не потеряли. В Литву сделали запросы по этому поводу» – сказал Спинев агентству «Р-Спорт».

Необходимость запроса в Литву связано с тем, что среднее ожидание собеседования в посольстве при подаче документов в Москве составляет 85 дней. Сроки рассмотрения в любой другой стране значительно меньше.

Добавим, что вылет спортсменов запланирован на 18 сентября. Начало следующий недели – крайний срок для получения виз.