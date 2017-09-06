Кудряшов, выступая перед детьми, привел в пример Андрея Ещенко

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов рассказал учащимся казанской коррекционной школы-интерната №1, что мешает футболисту развиваться, а что помогает добиваться успеха.

«Препятствуют, конечно, вредные привычки: курение, алкоголь. Вы это и сами знаете, что это нужно исключить, и не только ради достижения цели. Многие, наверно, слышали о футболисте Андрее Ещенко. Он тоже рос без семьи в интернате, у него была цель стать футболистом, он ее достиг: играет в «Спартаке», стал чемпионом России и будет выступать в Лиге чемпионов. Он должен быть для вас ориентиром.

Что бы я делал, не стань футболистом? Честно, не знаю, хотя задавался таким вопросом. Я сам из Сибири, из маленького городка. Если бы не футбол, остался бы наверно там, закончил школу, институт и работал по профессии. Карьера футболиста мне многое дала, я многое увидел, посмотрел много городов, много стран. Даже не могу представить, что было бы со мной, не стань я футболистом. С 8 лет я им занимаюсь, уже 22 года, поэтому ни о чем другом даже не думал.

Были ли моменты, когда хотел завершить карьеру из-за травм? Нет, бросать не хотел. Когда бывают травмы, наоборот, хочется побыстрее вернуться, стать сильнее и лучше. Любовь к футболу сильнее», – цитирует Кудряшова пресс-служба «Рубина».