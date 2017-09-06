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Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен с 17 на 18 сентября

Источник:  РФПЛКомментарии

РФПЛ сообщила о переносе матча 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой», который должен был состояться 17 сентября.

«В связи с обращением ФК «Зенит» и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение. Матч 10-го тура между командами «Зенит» и «Уфа» состоится 18 сентября 2017 года. Начало - 19:30 мск», -  говорится на официальном сайте лиги.

Во вторник стало известно, что «Зенит» приостановил продажу билетов на игру из-за возможного переноса.

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