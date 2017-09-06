Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник0 : 1Динамо СПб
Хоккей  Торпедо- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Тамбов
Хоккей  Спартак- : -Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Слуцкий: Рад закрытию трансферного окна

Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в беседе с пресс-службой английского клуба признался, что доволен закрытием трансферного окна. По его мнению, на данный момент важно обучить новых футболистов философии клуба и дать время на адаптацию.

«Трудное время с большим количеством переговоров закончилось. Теперь я понимаю с кем мне работать и это не может не радовать», приводит слова Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

Слуцкий также отметил, что все новички команды имеют высокий уровень профессионализма.

Напомним, что клуб подписал малийского форварда «Вулверхэмптона» Нуха Дико, полузащитника «Бертон Альбион» Джексона Ирвина, защитника «Суонси» Стивена Кингсли, а также Джона Торала из «Арсенала» и Фикайо Томори из «Челси». Следующая встреча «Халл Сити» состоится 8 сентября против «Дерби Каунти».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йоан Молло: Надеюсь хорошо сделать свою работу в «Фулхэме»Полузащитник «Фулхэма» Йоан Молло, подписавший контракт с английским клубом 31 августа, поделился впечатлениями от перехода.Адениран перешел из «Фулхэма» в «Эвертон»«Эвертон» приобрел полузащитника Денниса Аденирана, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Фулхэм».Муса отказался переходить в «Халл Сити» СлуцкогоНападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса не будет играть за «Халл Сити» на правах аренды.«Халл» Слуцкого взял в аренду защитника «Челси»Защитник «Челси» Фикайо Томори на правах аренды перешел в «Халл Сити», сообщает официальный сайт «тигров».«Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландца МагнуссонаИсландский защитник Хердур Магнуссон перешел в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.
Футбол
Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен с 17 на 18 сентября
Футбол
Кудряшов, выступая перед детьми, привел в пример Андрея Ещенко
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Хорняк возглавил «Луч-Энергию»
Футбол
Моуринью пожертвует 1% своей зарплаты на благотворительность
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости