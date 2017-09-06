Леонид Слуцкий: Рад закрытию трансферного окна

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в беседе с пресс-службой английского клуба признался, что доволен закрытием трансферного окна. По его мнению, на данный момент важно обучить новых футболистов философии клуба и дать время на адаптацию.

«Трудное время с большим количеством переговоров закончилось. Теперь я понимаю с кем мне работать и это не может не радовать», приводит слова Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

Слуцкий также отметил, что все новички команды имеют высокий уровень профессионализма.

Напомним, что клуб подписал малийского форварда «Вулверхэмптона» Нуха Дико, полузащитника «Бертон Альбион» Джексона Ирвина, защитника «Суонси» Стивена Кингсли, а также Джона Торала из «Арсенала» и Фикайо Томори из «Челси». Следующая встреча «Халл Сити» состоится 8 сентября против «Дерби Каунти».

