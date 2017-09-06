Килиан Мбаппе: Моя трансферная цена не давит на меня

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что его высокая трансферная стоимость никак не повлияет на его игру.

«Через работу и старание мы будем идти к нашим целям, – приводит ESPN слова Мбаппе. – Мы осуществим свою мечту и выиграем Лигу чемпионов.

Стоимость трансфера? Этим занимался не я. Это отдельный разговор, и она никак не давит на меня».

Напомним, в последний день летнего трансферного окна 18-летний француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе «Монако» Мбаппе забил 15 голов в 29 матчах лиги 1 и стал чемпионом Франции. Также на его счету шесть голов в девяти играх Лиги чемпионов.