Килиан Мбаппе: Моя трансферная цена не давит на меня
Источник: ESPNКомментарии
Форвард «Пари Сен-Жермен»
Килиан Мбаппе заявил, что его высокая трансферная стоимость никак не повлияет
на его игру.
«Через работу и старание мы будем идти к нашим целям, – приводит ESPN слова Мбаппе. – Мы осуществим свою мечту и выиграем Лигу чемпионов.
Стоимость трансфера? Этим занимался не я. Это отдельный разговор, и она никак не давит на меня».
Напомним, в последний день летнего трансферного окна 18-летний француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро.
В прошлом сезоне в составе «Монако» Мбаппе забил 15 голов в 29 матчах лиги 1 и стал чемпионом Франции. Также на его счету шесть голов в девяти играх Лиги чемпионов.
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