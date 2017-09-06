Федерация плавания проиграла в суде по иску против «Советского спорта»

В Савеловском районном суде г. Москвы состоялось судебное заседание по иску Всероссийской федерации плавания к «Советскому спорту».



Напомним, что «Общественная организация «Всероссийская Федерация плавания» в июле обратилась в Савеловский районный суд г. Москвы с иском о защите деловой репутации. Поводом для обращения стала публикация расследования журналистов «Советского спорта» о состоянии дел в российском плавании



Федерация требовала опровергнуть часть фраз и утверждений, содержавшихся в нашем расследовании. Например, слова о том, что ВФП и ее президент Владимир Сальников фактически не помогали Юлии Ефимовой в ее борьбе за право выступить на Олимпиаде в Рио. Также федерация требовала опровергнуть сообщения о том, что в Ростовской области построено меньше бассейнов, чем предусмотрено по «Программе развития плавания и создания единой сети водноспортивных оздоровительных комплексов на территории Ростовской области», а их строительство принесло выгоду компаниям, связанным с руководством федерации

В рамках заседания иск был рассмотрен по существу. В соответствии с решением суда ВФП отказано в удовлетворении иска в отношении всех заявленных требований.