Президент «ПСЖ»: Мы абсолютно прозрачны перед УЕФА

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что его клуб провел трансферную кампанию чисто и без нарушений.

«Мы оплатили все трансферы прозрачным образом, нам нечего скрывать», – цитирует президента ESPN.

УЕФА ранее начал расследование по отношению к парижскому клубу в связи с нарушением правил финансового fair play. Французы в летнее трансферное окно приобрели за рекордную сумму в 222 миллиона евро форварда из «Барселоны» Неймара, а также арендовали у «Монако» перспективного нападающего Килиана Мбаппе.