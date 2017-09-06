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Президент «ПСЖ»: Мы абсолютно прозрачны перед УЕФА

Источник:  ESPNКомментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что его клуб провел трансферную кампанию чисто и без нарушений.

«Мы оплатили все трансферы прозрачным образом, нам нечего скрывать», – цитирует президента ESPN.

УЕФА ранее начал расследование по отношению к парижскому клубу в связи с нарушением правил финансового fair play. Французы в летнее трансферное окно приобрели за рекордную сумму в 222 миллиона евро форварда из «Барселоны» Неймара, а также арендовали у «Монако» перспективного нападающего Килиана Мбаппе.

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