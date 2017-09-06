МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации. Таким образом, российские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в международных соревнованиях.

Рассмотрение восстановления членства ПКР было в повестке дня исполкома МПК в Абу-Даби. Для восстановления членства России необходимо выполнить два критерия – восстановление в правах РУСАДА и предоставление официального ответа на доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

При этом российские спортсмены допущены к отборочным паралимпийским турнирам под нейтральным флагом.

Напомним, МПК приостановил членство ПКР в августе 2016 года на основе доклада Макларена. После этого российские спортсмены пропустили Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Для восстановления членства в МПК ПКР получила дорожную карту.

Добавим, что Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта 2018 года в Пхенчхане.