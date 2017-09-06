Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал отказ в восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

По мнению Колобкова, такой сценарий был предсказуем. «В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», – добавил министр в беседе с «Р-Спортом».

В августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян в Паралимпиаде-2016, а также временно лишил ПКР членства в своей организации.

Сегодня стало известно, что по итогам заседания исполкома организации в Абу-Даби, решение об отстранении ПКР остается в силе.

