Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал отказ в восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.
По мнению Колобкова, такой сценарий был предсказуем. «В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», – добавил министр в беседе с «Р-Спортом».
В августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян в Паралимпиаде-2016, а также временно лишил ПКР членства в своей организации.
Сегодня стало известно, что по итогам заседания исполкома организации в Абу-Даби, решение об отстранении ПКР остается в силе.
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