Григорян ответил Оганесяну в стихах

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян ответил на высказывание гендиректора клуба Валерия Оганесяна.

«Ответить на любые вопросы я смогу только после игры с «Рязанью». По текущему вопросу сейчас могу сказать следующее. Сквозь вековые непогоды идет, берет, вершит свое Дурак – явление природы. Загадка помыслов ее, – приводит слова Григоряна официальный сайт «Матч ТВ».

Отметим, что ранее главный тренер команды заявил, что матч с «Рязанью» 8 сентября станет последним для клуба. На это Оганесян заявил, что матч с «Рязанью» станет последним в карьере Григоряна.

Накануне стало известно, что из-за финансовых проблем «Арарат» прекратит свое существование.