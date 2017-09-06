Григорян ответил Оганесяну в стихах
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Главный тренер «Арарата»
Александр Григорян ответил на высказывание гендиректора клуба Валерия
Оганесяна.
«Ответить на любые вопросы я смогу только после игры с «Рязанью». По текущему вопросу сейчас могу сказать следующее. Сквозь вековые непогоды идет, берет, вершит свое Дурак – явление природы. Загадка помыслов ее, – приводит слова Григоряна официальный сайт «Матч ТВ».
Отметим, что ранее главный тренер команды заявил, что матч с «Рязанью» 8 сентября станет последним для клуба. На это Оганесян заявил, что матч с «Рязанью» станет последним в карьере Григоряна.
Накануне стало известно, что из-за финансовых проблем «Арарат»
прекратит свое существование.
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