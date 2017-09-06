Генменеджер «Адмирала»: У Андриевского большой кредит доверия

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявил, что позиции тренерского штаба команды прочны, несмотря на неудачный старт в нынешнем сезоне КХЛ.



Напомним, дальневосточники провели выездную серию из семи матчей, сумев набрать очки только в игре против «Трактора» (3:2).

«Кредит доверия у Андриевского большой, он доказал свою состоятельность по итогам двух предыдущих сезонов. Мы ему полностью доверяем, у нас нет никаких мыслей (об увольнении) насчет главного тренера или тренерского штаба у нас нет. Если игроки будут стараться играть на том же уровне, то результат придет. На данном этапе вопросов к Андриевскому не очень много», - сказал Мухометов.





