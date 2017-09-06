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Саитов стал кандидатом на выборах в Сахалинскую думу

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Сахалинскую областную думу. Бывший боксер планирует двигаться в сторону развития области, бокса и самого себя.

«Согласовал данное выдвижение с руководством области и решил идти вперед», – поделился Саитов с ТАСС.

Олимпийский чемпион был министром спорта Сахалинской области с февраля 2013 по февраль 2015 года, а в настоящий момент является членом совета чемпионов Федерации бокса, а также входит в тренерский состав.

Саитов становился олимпийским чемпионов в 1996 и 2000 годах. Спортсмен обладает Кубком Баркера, который вручается самому техничному боксеру олимпийского турнира.

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