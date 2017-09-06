LAN-финал квалификации к WESG 2017 для СНГ и Европы пройдет в Барселоне

Организаторы World Electronic Sports Games 2017 проведут LAN-финал квалификации для СНГ и Европы в испанской Барселоне.



Отборочные пройдут с 22 по 26 ноября в NH Collection Barcelona Tower Hotel. В них примут участие 20 команд из 15 стран и регионов.

Распределение слотов:



Россия — 2;

Украина — 1;

Польша — 2;

Прибалтика и Скандинавия — 1;

Армения, Грузия, Азербайджан и Турция — 1;

Беларусь, Болгария, Молдавия и Румыния — 1;

Юго-Восточная Европа — 1;

Швеция — 2;

Франция и Монако — 2;

Дания — 2;

Германия — 1;

Бельгия, Люксембург и Нидерланды — 1;

Центральная Европа — 1;

Великобритания — 1;

Испания, Португалия и Андорра — 1.



Призовой фонд квалификации составит 92 500 долларов. Восемь сильнейших коллективов получат слоты в финальный этап турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае.



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