LAN-финал квалификации к WESG 2017 для СНГ и Европы пройдет в Барселоне
Организаторы World Electronic Sports Games 2017 проведут LAN-финал квалификации для СНГ и Европы в испанской Барселоне.
Отборочные пройдут с 22 по 26 ноября в NH Collection Barcelona Tower Hotel. В них примут участие 20 команд из 15 стран и регионов.
Распределение слотов:
Россия — 2;
Украина — 1;
Польша — 2;
Прибалтика и Скандинавия — 1;
Армения, Грузия, Азербайджан и Турция — 1;
Беларусь, Болгария, Молдавия и Румыния — 1;
Юго-Восточная Европа — 1;
Швеция — 2;
Франция и Монако — 2;
Дания — 2;
Германия — 1;
Бельгия, Люксембург и Нидерланды — 1;
Центральная Европа — 1;
Великобритания — 1;
Испания, Португалия и Андорра — 1.
Призовой фонд квалификации составит 92 500 долларов. Восемь сильнейших коллективов получат слоты в финальный этап турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае.
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