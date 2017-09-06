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LAN-финал квалификации к WESG 2017 для СНГ и Европы пройдет в Барселоне

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Организаторы World Electronic Sports Games 2017 проведут LAN-финал квалификации для СНГ и Европы в испанской Барселоне.

Отборочные пройдут с 22 по 26 ноября в NH Collection Barcelona Tower Hotel. В них примут участие 20 команд из 15 стран и регионов.

Распределение слотов: 

Россия — 2; 
Украина — 1; 
Польша — 2; 
Прибалтика и Скандинавия — 1; 
Армения, Грузия, Азербайджан и Турция — 1; 
Беларусь, Болгария, Молдавия и Румыния — 1; 
Юго-Восточная Европа — 1; 
Швеция — 2; 
Франция и Монако — 2; 
Дания — 2; 
Германия — 1; 
Бельгия, Люксембург и Нидерланды — 1; 
Центральная Европа — 1; 
Великобритания — 1; 
Испания, Португалия и Андорра — 1.

Призовой фонд квалификации составит 92 500 долларов. Восемь сильнейших коллективов получат слоты в финальный этап турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае.

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