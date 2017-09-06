Ди Мария не сможет помочь «ПСЖ» в ближайших матчах

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может пропустить три недели из-за травмы бедра, которую он получил в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против Венесуэлы во вторник.

Как сообщает AS, врачи диагностировали у аргентинского полузащитника повреждение мышц левого бедра.

В матче с Венесуэлой хавбек появился на поле в стартовом составе, однако на 25-й минуте, получив травму, жестом сообщил тренерскому штабу, что не сможет продолжить игру.

Ди Мария с 2008 года регулярно вызывается в сборную Аргентины. Полузащитник принял участие в двух чемпионатах мира (2010 и 2014).