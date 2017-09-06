Олег Губин: Ларионов сказал: «Лети в Хабаровск, там все профессионально, не пожалеешь».

Новичок «Амура» нападающий «Амура» Олег Губин рассказал, как он оказался в хабаровском клубе.

- Вы провели в КХЛ 531 матч, на протяжении четырех сезонов были одним из лидеров «Сибири». И вдруг летом удивили многих, прилетев на просмотр в «Амур»...

- Рынок опытных игроков в КХЛ не очень активный, не все клубы и тренеры доверяют возрастным игрокам. В июле позвонил мой агент Игорь Николаевич Ларионов и рассказал о контактах с «Амуром», с президентом команды Александром Геннадьевичем Могильным. Потом возникла небольшая пауза - и поступило предложение лететь в Хабаровск на испытательных условиях.

- Сразу согласились?

- Посоветовался с агентом. Ларионов сразу сказал: «Лети в Хабаровск, там все профессионально, не пожалеешь». Так и сделал.

- Не пожалели?

- Нет, прошел просмотр, подписал полноценный контракт. В «Амуре» профессиональная атмосфера, есть настоящая конкуренция. Руководство во главе с Могильным держит руку на пульсе, очень интересные тренировки. Как результат - неплохой старт в чемпионате.