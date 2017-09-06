Олег Артемов: Будущее Павлюченко? Все готовятся нормально, и Роман, и весь «Арарат»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы форварда «Арарата» Романа Павлюченко, высказался о будущем клуба.

– Слухов много по Москве ходит, что им всем верить надо обязательно? Не надо, – сказал Артемов в интервью «Матч ТВ».

– То есть все нормально?

– Пока все нормально пока, да. Время покажет. Пусть они там сами договорятся между собой, потом уже все это можно комментировать.

– С Павлюченко уже обсуждали ситуацию?

– Все готовятся нормально, и Роман, и вся команда, и Леша Ребко готовится нормально. Все хорошо.

Напомним, накануне появилась информация о том, что после матча с «Рязанью» (8 сентября) «Арарат» может прекратить существование.