Олег Артемов: Будущее Павлюченко? Все готовятся нормально, и Роман, и весь «Арарат»
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Агент Олег Артемов,
представляющий интересы форварда «Арарата» Романа Павлюченко, высказался о
будущем клуба.
– Слухов много по Москве ходит, что им всем верить надо обязательно? Не надо, – сказал Артемов в интервью «Матч ТВ».
– То есть
все нормально?
– Пока все нормально пока, да. Время покажет. Пусть они там сами договорятся между собой, потом уже все это можно комментировать.
– С Павлюченко
уже обсуждали ситуацию?
– Все готовятся нормально, и Роман, и вся команда, и Леша Ребко готовится нормально. Все хорошо.
Напомним, накануне появилась информация о том, что после
матча с «Рязанью» (8 сентября) «Арарат» может прекратить существование.
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