Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо1 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак0 : 0Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хакеры требуют разрешить женщинам Ирана смотреть футбол

Комментарии

Сайт тегеранской арены «Азади» был взломан хакерами с требованием позволить иранкам смотреть футбол на стадионах, сообщает агентство ISNA.

«Разрешите иранским женщинам посещать стадионы» – баннер с таким лозунгом был размещен на сайте спорткомплекса «Азади», где проходил футбольный матч азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2018 между Ираном и Сирией. Отметим, что женщины из Сирии смогли посетить игру, в то время как иранские женщины допущены на стадион не были.

Исключением из правил стали женщины из иранского парламента. В том числе о своем присутствии на матче рассказала член меджлиса Тайебе Сиявуши. «Если семьям будет разрешено посещать стадионы, это поможет решить и другие проблемы…» – объявила она.

Министр спорта Ирана Масуд Солтанифар дал уверенность в том, что подготовит почву для посещения стадионов целыми семьями.

Матч

Иран - Сирия - 2:2 (0:0)

Место и дата

05 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Комментатор бурно отметил гол Сирии в ворота ИранаГол форварда сборной Сирии Омара Аль-Сома на 90-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира с Ираном (2:2) вызвал бурную реакцию сирийского комментатора.Сборная Ирана не смогла обыграть команду Сирии, Азмун оформил дубльВ матче азиатской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Ирана сыграла вничью с командой Сирии (2:2).Виталий Мутко: Матч Россия – Иран пройдет точно не в МосквеВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что место проведения товарищеского матча между сборными России и Ираном пока не определено.Россия и Иран договорились о проведении товарищеского матча 10 октябряСборные России и Ирана проведут 10 октября товарищеский матч в России, сообщает ТАСС. Такая договоренность достигнута между Российским футбольным союзом (РФС) и Федерацией футбола Ирана.Иранский Месси блеснет в России. Что нужно знать о третьем участнике ЧМ-2018Иранский Месси блеснет в России. Что нужно знать о третьем участнике ЧМ-2018Сборная Ирана, с которой осенью Россия проведет контрольную встречу, за два тура до конца решающего отборочного группового раунда в Азии
Футбол
Ди Мария не сможет помочь «ПСЖ» в ближайших матчах
Футбол
Григорян ответил Оганесяну в стихах
Олимпиада
Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК
Олимпиада
МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом
все новости
Сирия
Сириякалендарьстатистика
Иран
Иранкалендарьстатистика