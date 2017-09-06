Хакеры требуют разрешить женщинам Ирана смотреть футбол

Сайт тегеранской арены «Азади» был взломан хакерами с требованием позволить иранкам смотреть футбол на стадионах, сообщает агентство ISNA.

«Разрешите иранским женщинам посещать стадионы» – баннер с таким лозунгом был размещен на сайте спорткомплекса «Азади», где проходил футбольный матч азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2018 между Ираном и Сирией. Отметим, что женщины из Сирии смогли посетить игру, в то время как иранские женщины допущены на стадион не были.

Исключением из правил стали женщины из иранского парламента. В том числе о своем присутствии на матче рассказала член меджлиса Тайебе Сиявуши. «Если семьям будет разрешено посещать стадионы, это поможет решить и другие проблемы…» – объявила она.

Министр спорта Ирана Масуд Солтанифар дал уверенность в том, что подготовит почву для посещения стадионов целыми семьями.