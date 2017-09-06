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«Зенит-2», несмотря на очередной гол Панюкова, разгромно уступил «Ротору»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 12-го тура петербургский «Зенит-2» в гостях уступил «Ротору» из Волгограда со счетом 1:4.

Счет в матче на 28-й минуте открыл Андрей Панюков. В первом тайме волгоградцы ответили дублем воспитанника «Зенита» Максима Вотинова. Во второй половине встречи хозяева забили еще два мяча. Голы на счету Виктора Борзых и Максима Бирюкова. 

Отметим, после этого поражения «Зенит-2» с 11 очками остался на 13-м месте в турнирной таблице. «Ротор» поднялся с последнего места и теперь на 16 строчке. 

Напомним, в следующем туре «Зенит-2» дома сыграет против «Кубани», а «Ротор» в гостях с «Факелом». Обе встречи пройдут 10 сентября.

Матч

Ротор-Волгоград - Зенит-2 - 4:1 (2:1)

Голы

Панюков 28 (0:1). Вотинов 31 (1:1). Вотинов 41 (2:1). Борзых 51 (3:1). Бирюков 55 (4:1).

Состав

Ротор-Волгоград: Кобзев, Киреев, Сидоричев (Ионов, 76), Пискунов, Колычев, Столяренко, Романенко (Султонов, 59), Борзых (Крутов, 68), Замалиев, Бирюков (Концедалов, 79), Вотинов

Зенит-2: Бабурин, Зуев, Бугриев (Рукас, 62), Круговой, Мусаев, Горулёв, Сиротов, Андреев (Плетнев, 64), Камышев, Панюков (Крапухин, 74), Прудников (Лесовой, 60)

Предупреждения:

Ионов, 85 - Зуев, 78

Судья:

Алексей Амелин (Россия)

Место и дата

06 сентября 16:00, СК Зенит, Онлайн-трансляция

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