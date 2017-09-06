«Зенит-2», несмотря на очередной гол Панюкова, разгромно уступил «Ротору»

В матче 12-го тура петербургский «Зенит-2» в гостях уступил «Ротору» из Волгограда со счетом 1:4.

Счет в матче на 28-й минуте открыл Андрей Панюков. В первом тайме волгоградцы ответили дублем воспитанника «Зенита» Максима Вотинова. Во второй половине встречи хозяева забили еще два мяча. Голы на счету Виктора Борзых и Максима Бирюкова.

Отметим, после этого поражения «Зенит-2» с 11 очками остался на 13-м месте в турнирной таблице. «Ротор» поднялся с последнего места и теперь на 16 строчке.

Напомним, в следующем туре «Зенит-2» дома сыграет против «Кубани», а «Ротор» в гостях с «Факелом». Обе встречи пройдут 10 сентября.