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ЦСКА выступает за поддержку благотворительности

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что руководство футбольного клуба считает необходимым поддерживать благотворительные проекты, направленные на детей.

 «На каждом из нас лежит ответственность за детей…Хочется надеяться, что мы продолжим эту добрую традицию, каждый может чем-то помочь», - сказал Бабаев «Р-Спорт».

Добавим, что армейцы предоставили свой стадион «Октябрь» для футбольного турнира среди команд из детских домов. В турнире примут участие мальчики и девочки 12-14 лет со всех регионов России. ЦСКА также займут организацией спортивной части состязания.

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