Член исполкома ПКР: Остается дилемма – стоит ли паралимпийцам выступать под нейтральным флагом
Член исполкома
Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Шилов прокомментировал решение
Международного паралимпийского комитета (МПК) отказать ПКР в восстановлении
членства в организации.
«Страну не допустили, ребят не допустили. Они не смогут представлять свою страну. Теперь остается дилемма – стоит ли выступать или нет под нейтральным флагом. Сложный вопрос, морально тяжелый. Каждый должен для себя все это обдумать», – приводит «Р-Спорт» слова Шилова.
Напомним, российские спортсмены допущены к отборочным паралимпийским турнирам под нейтральным флагом.
При этом для восстановления членства ПКР России необходимо выполнить два критерия – восстановление в правах РУСАДА и предоставление официального ответа на доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.