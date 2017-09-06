Член исполкома ПКР: Остается дилемма – стоит ли паралимпийцам выступать под нейтральным флагом

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отказать ПКР в восстановлении членства в организации.

«Страну не допустили, ребят не допустили. Они не смогут представлять свою страну. Теперь остается дилемма – стоит ли выступать или нет под нейтральным флагом. Сложный вопрос, морально тяжелый. Каждый должен для себя все это обдумать», – приводит «Р-Спорт» слова Шилова.

Напомним, российские спортсмены допущены к отборочным паралимпийским турнирам под нейтральным флагом.

При этом для восстановления членства ПКР России необходимо выполнить два критерия – восстановление в правах РУСАДА и предоставление официального ответа на доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.