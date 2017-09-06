Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо1 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак0 : 0Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Член исполкома ПКР: Остается дилемма – стоит ли паралимпийцам выступать под нейтральным флагом

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отказать ПКР в восстановлении членства в организации.

«Страну не допустили, ребят не допустили. Они не смогут представлять свою страну. Теперь остается дилемма – стоит ли выступать или нет под нейтральным флагом. Сложный вопрос, морально тяжелый. Каждый должен для себя все это обдумать», – приводит «Р-Спорт» слова Шилова.

Напомним, российские спортсмены допущены к отборочным паралимпийским турнирам под нейтральным флагом.

При этом для восстановления членства ПКР России необходимо выполнить два критерия – восстановление в правах РУСАДА и предоставление официального ответа на доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПКМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал отказ в восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагомМеждународный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации. Таким образом, российские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в международных соревнованиях.Владимир Лукин: Рассчитываем, что 3-4 сентября IPC положительно решит вопрос о нашем участии в Паралимпиаде 2018 годаПрезидент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что на следующей неделе будет принято положительное решение об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх в Южной Корее.Филип Крэйвен: Удалось достигнуть приличного прогресса в вопросе восстановления членства ПКР в МПКПрезидент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен рассказал о прогрессе, которого добился ПКР в вопросе восстановления членства в МПК.Филип Крэйвен: Мы хотим, чтобы паралимпийцы России участвовали в Играх 2018 годаПрезидент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен рассказал о шансах российских паралимпийцев выступить Играх в 2018 году.
Футбол
Ди Мария не сможет помочь «ПСЖ» в ближайших матчах
Футбол
Григорян ответил Оганесяну в стихах
Олимпиада
Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК
Олимпиада
МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом
все новости
IPC (МПК)
IPC (МПК)
ПКР
ПКР