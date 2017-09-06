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«Динамо СПб» переиграло «Шинник» и вышло на второе место в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 12-го тура петербургское в гостях переиграло ярославский «Шинник» со счетом 2:1. 

Счет в матче на 35-й минуте открыл Артем Кулишев. В концовке матча на 80-й и 81-й минутах команды обменялись голами Олега Власова и Михаила Земскова. 

Отметим, после этой победы «Динамо» с 26 очками вышел на второе месте в турнирной таблице. «Шинник» с 23 очками опустился на четвертое место. 

Напомним, в следующем туре «Динамо СПб» дома сыграет против «Авангарда», а «Шинник» в гостях с «Тюменью». Обе встречи пройдут 10 сентября.

Матч

Шинник - Динамо СПб - 1:2 (0:1)

Голы

Кулишев 35 (0:1). Власов 80 (0:2). Земсков 81 (1:2).

Состав

Шинник: Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко (Фатихов, 82), Нарылков, Самойлов, Камилов (Лаук, 76), Кагермазов (Безлихотнов, 41), Щадин, Булия (Земсков, 56), Низамутдинов

Динамо СПб: Генералов, Юрганов, Костин, Бабенков, Бычков, Песегов, Власов (Пасько, 90), Кулишев, Рогов (Цвейба, 74), Барсов (Маркосов, 67), Киреенко (Козлов, 70)

Предупреждения:

нет - Бычков, 50; Рогов, 62; Песегов, 76; Генералов, 90; Козлов, 90

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

06 сентября 16:00, Урожай, Онлайн-трансляция

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