«Динамо СПб» переиграло «Шинник» и вышло на второе место в ФНЛ

В матче 12-го тура петербургское в гостях переиграло ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

Счет в матче на 35-й минуте открыл Артем Кулишев. В концовке матча на 80-й и 81-й минутах команды обменялись голами Олега Власова и Михаила Земскова.

Отметим, после этой победы «Динамо» с 26 очками вышел на второе месте в турнирной таблице. «Шинник» с 23 очками опустился на четвертое место.

Напомним, в следующем туре «Динамо СПб» дома сыграет против «Авангарда», а «Шинник» в гостях с «Тюменью». Обе встречи пройдут 10 сентября.