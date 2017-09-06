Алексей Зинин: Луан был на рынке, но его кандидатуру в «Краснодаре» единогласно отклонили

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин заявил, что клуб отказался от приобретения форварда «Гремио» Луана.

«Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель «Краснодара», который играет в жесткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жесткими требованиями к позициям.

А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке. Как центрфорвард топ-легионер не нужен «Краснодару» – там играет Фёдор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Классону – в работе на команду.

На позиции чистой «десятки» на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперед больше за счет проникающих пасов. Бразилец же совершенно другой», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Зинина.

Напомним, в августе переговоры о переходе Луана вел «Спартак», однако в итоге игроком московского клуба стал другой форварда – Педро Роша.