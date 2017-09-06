Станислав Гареев: Поражение от «Барыса» будет для нас уроком
Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5)в регулярном чемпионате КХЛ.
- Что пошло
не так в конце матча?
- Да я даже не знаю, что пошло не так. Так получилось. Больше нечего сказать.
- Вы
проигрывали 0:2 в начале матча, на последней минуте пропустили три шайбы.
Почему команда не может стабильно выглядеть во всей игре?
- В первом периоде, согласен, проспали. Во втором и третьем играли хорошо, за исключением последних двух минут. Не знаю, это будет для нас уроком.
- Не
кажется, что вы рано поверили победу, учитывая результаты прошлых матчей?
- Нет. Эта была игра, наверное, самая тяжелая серди всех, которые были.
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Голы:
Доус (Вей), 8:17 (0:1). Маркелов (Семёнов), 9:01 (0:2). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 26:22 (1:2 - бол.). Фёдоров (Кокарев, Зубов), 27:02 (2:2). Хартикайнен (Умарк), 50:25 (3:2). Доус (Даллмэн, Диц), 59:06 (3:3 - бол.). Сен-Пьер (Пушкарёв), 59:37 (3:4). Доус (Вей), 59:52 (3:5 - п.в.).
Место и дата
05 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция