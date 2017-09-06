Станислав Гареев: Поражение от «Барыса» будет для нас уроком

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5)в регулярном чемпионате КХЛ.

- Что пошло не так в конце матча?

- Да я даже не знаю, что пошло не так. Так получилось. Больше нечего сказать.

- Вы проигрывали 0:2 в начале матча, на последней минуте пропустили три шайбы. Почему команда не может стабильно выглядеть во всей игре?

- В первом периоде, согласен, проспали. Во втором и третьем играли хорошо, за исключением последних двух минут. Не знаю, это будет для нас уроком.

- Не кажется, что вы рано поверили победу, учитывая результаты прошлых матчей?

- Нет. Эта была игра, наверное, самая тяжелая серди всех, которые были.