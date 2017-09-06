Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо1 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак0 : 0Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Лунев: Один вызов в сборную ни о чем не говорит

Источник:  ИзвестияКомментарии

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими впечатлениями от контрольной игры сборной России против «Динамо», в которой он вышел в стартовом составе и отстоял на «ноль».

- Какие эмоции испытываете после дебютного матча за сборную России?
- Самые положительные. Нам удалось одержать крупную победу, еще и сами голов не пропустили.

- После прошедшего сбора национальной команды у вас появилась надежда принять участие в домашнем чемпионате мира в 2018 году?
- Один вызов в сборную еще вообще ни о чем не говорит. Нужно продолжать работать над собой и прогрессировать. В каждой тренировке, в каждом матче нужно стараться играть всё лучше и лучше.

В минувшую субботу сборная России в экспериментальном составе обыграла московское «Динамо» (3:0). За сборную дебютировал вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Нападающий Алексей Бабырь сыграл за «Тосно» всего две игры в ФНЛ, а теперь судится с клубом премьер-лиги.«Спартак» оштрафован за нанесение ущерба на стадионе в Санкт-ПетербургеВ среду состоялось заседание КДК РФС, на котором было принято решение оштрафовать московский клуб «Спартак» за нанесение болельщиками ущерба стадиону «Санкт-Петербург» в матче четвертого тура против «Зенита».Андрей Лунев: Одно дело, когда Акинфеева критикуют журналисты, другое – когда тренерВратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался об игре Игоря Акинфеева и возможности заменить его в сборной России.Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен с 17 на 18 сентябряРФПЛ сообщила о переносе матча 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой», который должен был состояться 17 сентября.«Спартак» прогнулся под «Зенит», а Роша показал фанатам средний палец (видео)«Спартак» прогнулся под «Зенит», а Роша показал фанатам средний палец (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Ди Мария не сможет помочь «ПСЖ» в ближайших матчах
Футбол
Григорян ответил Оганесяну в стихах
Олимпиада
Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК
Олимпиада
МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости