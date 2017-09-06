Андрей Лунев: Один вызов в сборную ни о чем не говорит

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими впечатлениями от контрольной игры сборной России против «Динамо», в которой он вышел в стартовом составе и отстоял на «ноль».

- Какие эмоции испытываете после дебютного матча за сборную России?

- Самые положительные. Нам удалось одержать крупную победу, еще и сами голов не пропустили.

- После прошедшего сбора национальной команды у вас появилась надежда принять участие в домашнем чемпионате мира в 2018 году?

- Один вызов в сборную еще вообще ни о чем не говорит. Нужно продолжать работать над собой и прогрессировать. В каждой тренировке, в каждом матче нужно стараться играть всё лучше и лучше.

В минувшую субботу сборная России в экспериментальном составе обыграла московское «Динамо» (3:0). За сборную дебютировал вратарь «Зенита» Андрей Лунев.