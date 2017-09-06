Андрей Лунев: Одно дело, когда Акинфеева критикуют журналисты, другое – когда тренер

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался об игре Игоря Акинфеева и возможности заменить его в сборной России.

- Многие сетуют на то, что Акинфеев систематически допускает ошибки в решающих матчах сборной России...

- Одно дело, когда это говорят корреспонденты, комментаторы, журналисты, и совершенно другое, когда тренеры, непосредственно работающие с ним в клубе и сборной... Поживем, увидим, что дальше будет.

- Эксперты называют вас главным конкурентом Игоря Акинфеева за место основного голкипера сборной России. Вы считаете себя человеком, способным вытеснить из основы национальной команды ее старожила Акинфеева?

- Как я могу себя таким считать... Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть.

В контрольной игре с «Динамо» Лунев провел на поле все 90 минут матча, удержав ворота сборной России неприкосновенными.