Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо1 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига0 : 0СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак0 : 0Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Лунев: Одно дело, когда Акинфеева критикуют журналисты, другое – когда тренер

Источник:  ИзвестияКомментарии

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался об игре Игоря Акинфеева и возможности заменить его в сборной России.

- Многие сетуют на то, что Акинфеев систематически допускает ошибки в решающих матчах сборной России...
- Одно дело, когда это говорят корреспонденты, комментаторы, журналисты, и совершенно другое, когда тренеры, непосредственно работающие с ним в клубе и сборной... Поживем, увидим, что дальше будет.

- Эксперты называют вас главным конкурентом Игоря Акинфеева за место основного голкипера сборной России. Вы считаете себя человеком, способным вытеснить из основы национальной команды ее старожила Акинфеева?
- Как я могу себя таким считать... Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть. 

В контрольной игре с «Динамо» Лунев провел на поле все 90 минут матча, удержав ворота сборной России неприкосновенными.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Нападающий Алексей Бабырь сыграл за «Тосно» всего две игры в ФНЛ, а теперь судится с клубом премьер-лиги.Андрей Лунев: Один вызов в сборную ни о чем не говоритГолкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими впечатлениями от контрольной игры сборной России против «Динамо», в которой он вышел в стартовом составе и отстоял на ноль.«Зенит» – чемпион, «Спартак» в тройке, Бердыев лучше Черчесова: Ловчев о главном«Зенит» – чемпион, «Спартак» в тройке, Бердыев лучше Черчесова: Ловчев о главномОбозреватель «Советского спорта» отвечает на пять злободневных вопросов, которые ставит российский футбол.Кокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛКокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛ«Советский спорт» определяет символическую сборную стартового отрезка чемпионата России.Антон Швец: Черчесов оставил о себе приятные впечателенияПолузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.
Футбол
Ди Мария не сможет помочь «ПСЖ» в ближайших матчах
Футбол
Григорян ответил Оганесяну в стихах
Олимпиада
Павел Колобков: Россия ожидала негативные решения от МПК
Олимпиада
МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости