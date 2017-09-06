«Ак Барс» уступил «Автомобилисту», ведя со счетом 2:0

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Гости к пятой минуте встречи вели со счетом 2:0 - отличились Иржи Секач и Антон Глинкин.

Однако хозяева льда усилиями Александра Торченюка и Никиты Трямкина не только восстановил равенство, но и смогли вырвать победу. Решающий бросок совершил Илья Крикунов.

Казанцы потерпели второе поражение кряду, выдав до этого четырехматчевую победную серию.



8 сентября «Автомобилист» примет «Амур», а «Ак Барс» в тот же день сыграет на выезде с «Югрой».