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«Ак Барс» уступил «Автомобилисту», ведя со счетом 2:0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Гости к пятой минуте встречи вели со счетом 2:0 - отличились Иржи Секач и Антон Глинкин.

Однако хозяева льда усилиями Александра Торченюка и Никиты Трямкина не только восстановил равенство, но и смогли вырвать победу. Решающий бросок совершил Илья Крикунов.

Казанцы потерпели второе поражение кряду, выдав до этого четырехматчевую победную серию. 

8 сентября «Автомобилист» примет «Амур», а «Ак Барс» в тот же день сыграет на выезде с «Югрой».

Матч

Автомобилист - Ак Барс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Секач (Ландер, J. Azevedo), 2:49 (0:1). Глинкин (Токранов, Ткачёв), 4:42 (0:2). Торченюк (Чесалин), 30:33 (1:2). Трямкин 34:37 (2:2). Крикунов И. (Голышев), 55:01 (3:2).

Место и дата

06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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