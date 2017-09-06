«Ак Барс» уступил «Автомобилисту», ведя со счетом 2:0
«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
Гости к пятой минуте встречи вели со счетом 2:0 - отличились Иржи Секач и Антон Глинкин.
Однако хозяева льда усилиями Александра Торченюка и Никиты Трямкина не только восстановил равенство, но и смогли вырвать победу. Решающий бросок совершил Илья Крикунов.
Казанцы потерпели второе поражение кряду, выдав до этого четырехматчевую победную серию.
8 сентября «Автомобилист» примет «Амур», а «Ак Барс» в тот же день сыграет на выезде с «Югрой».
Матч
Автомобилист - Ак Барс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Секач (Ландер, J. Azevedo), 2:49 (0:1). Глинкин (Токранов, Ткачёв), 4:42 (0:2). Торченюк (Чесалин), 30:33 (1:2). Трямкин 34:37 (2:2). Крикунов И. (Голышев), 55:01 (3:2).
Место и дата
06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция