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Mousesports сохранит состав по Dota 2

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Капитан mousesports Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что команда сохранит состав на предстоящий сезон.

Игроки присоединились к организации mousesports в апреле 2017 года. Коллектив не смог отобораться на The International 2017, уступив в финале европейской квалификации Planet Dog (HellRaisers) со счетом 3:1. 

Состав mousesports:  

Омар «Madara» Дабасас  
Димитрис «ThuG» Пливориус  
Харрис «SkyLark» Зафириу  
Веррос «Maybe Next Time» Апостолос  
Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос 

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