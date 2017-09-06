Mousesports сохранит состав по Dota 2
Капитан mousesports Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что команда сохранит состав на предстоящий сезон.
Игроки присоединились к организации mousesports в апреле 2017 года. Коллектив не смог отобораться на The International 2017, уступив в финале европейской квалификации Planet Dog (HellRaisers) со счетом 3:1.
Состав mousesports:
Омар «Madara» Дабасас
Димитрис «ThuG» Пливориус
Харрис «SkyLark» Зафириу
Веррос «Maybe Next Time» Апостолос
Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически