«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
«Крылья Советов» дома взяли верх над «Тамбовом» (1:0) в 12-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличился Дмитрий Ятченко (12-я минута - с пенальти).
Самарцы с 28 очками занимают на данный момент первое место в таблице турнира, их сегодняшний соперник с 22 баллами - на пятой строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 11 сентября сыграют на выезде со «Спартаком-2», а «Тамбов» днем ранее примет «Томь».
Матч
Крылья Советов - Тамбов - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 12 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Гоцук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияилович, Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев
Тамбов: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68)
Предупреждения:
Гаджибеков, 26; Конюхов, 90 - Овсиенко, 45
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
06 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция