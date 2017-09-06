«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»

«Крылья Советов» дома взяли верх над «Тамбовом» (1:0) в 12-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Дмитрий Ятченко (12-я минута - с пенальти).

Самарцы с 28 очками занимают на данный момент первое место в таблице турнира, их сегодняшний соперник с 22 баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 11 сентября сыграют на выезде со «Спартаком-2», а «Тамбов» днем ранее примет «Томь».