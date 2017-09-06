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«Динамо» (Рига) – СКА. Чудинов, Рыков и Шестеркин вернулись в состав

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против рижского «Динамо».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Коскиранта - Калинин;

Третье звено: Яковлев - Рундбланд, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Зуб, Алтыбармакян - Тихонов - Кетов.

Напомним, матч пройдет 6 сентября в Риге и начнется в 19:30.

Матч

Динамо Р - СКА - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

3-й период

Голы:

Калинин (Широков), 4:10 (0:1). Гусев (Прохоркин), 28:31 (0:2). Лессио (Столлери, Евпалов), 37:01 (1:2). Широков (Коскиранта, Чудинов), 46:07 (1:3).

Место и дата

06 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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