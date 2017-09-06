«Спартак» оштрафован за нанесение ущерба на стадионе в Санкт-Петербурге

В среду состоялось заседание КДК РФС, на котором было принято решение оштрафовать «Спартак» за нанесение болельщиками ущерба стадиону в Санкт-Петербурге в матче 4-го тура против «Зенита».

По сообщению РФС, сумма штрафа составила 25 тысяч рублей. Матч «Зенит» - «Спартак» состоялся 6 августа и закончился победой хозяев - 5:1.

Напомним, что КДК также оштрафовал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина на 30 тысяч рублей «за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи» в матче против «Урала» (2:1) в рамках 8-го тура.