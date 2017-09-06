В России открылся первый специализированный дворец для тхэквондо

Во Владикавказе впервые в России открылся дворец спорта для занятий тхэквондо.

«Тхэквондисты обрели свой дом. Нам пришлось немало усилий приложить для того, чтобы возобновилось строительство, прекращенное в 2014 году из-за неиспользованных средств «, - сообщил ТАСС глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

По словам Битарова новый дворец будет вмещать 500 зрителей и одновременно 100 спортсменов. Люди с ограниченными возможностями также смогут заниматься во дворце тхэквондо.

Строительство дворца во Владикавказе началось в 2014 году. На его возведение было направлено около 170 миллионов рублей.