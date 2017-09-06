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Мартин Сен-Пьер: Матч с «Салаватом» показал, что нужно играть с первой до последней секунды

Источник:  Today.kzКомментарии

Нападающий «Барыса» Мартин Сен-Пьер прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3), в которой за 46 секунд до конца встречи астанинская команда превратилась из проигрывающей в победившую.

- Мартин, что скажете по матчу? Бывало у вас в карьере что-то подобное?
- Нет, впервые. Игра сумасшедшая, столько эмоций после победы. Этот матч наглядно показал, что нужно играть с первой и до последней секунды, ни на миг не выключаться из борьбы, придерживаться плана на игру до финальной сирены. Ведь считай за минуту до конца игры мы проигрывали, и как все изменилось за эти 60 секунд. Нам повезло, воспользовались и большинством, и последующими ошибками «Салавата Юлаева». Очень рады, что победили.

Матч

Салават Юлаев - Барыс - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Голы:

Доус (Вей), 8:17 (0:1). Маркелов (Семёнов), 9:01 (0:2). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 26:22 (1:2 - бол.). Фёдоров (Кокарев, Зубов), 27:02 (2:2). Хартикайнен (Умарк), 50:25 (3:2). Доус (Даллмэн, Диц), 59:06 (3:3 - бол.). Сен-Пьер (Пушкарёв), 59:37 (3:4). Доус (Вей), 59:52 (3:5 - п.в.).

Место и дата

05 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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