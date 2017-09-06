Мартин Сен-Пьер: Матч с «Салаватом» показал, что нужно играть с первой до последней секунды

Нападающий «Барыса» Мартин Сен-Пьер прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3), в которой за 46 секунд до конца встречи астанинская команда превратилась из проигрывающей в победившую.

- Мартин, что скажете по матчу? Бывало у вас в карьере что-то подобное?

- Нет, впервые. Игра сумасшедшая, столько эмоций после победы. Этот матч наглядно показал, что нужно играть с первой и до последней секунды, ни на миг не выключаться из борьбы, придерживаться плана на игру до финальной сирены. Ведь считай за минуту до конца игры мы проигрывали, и как все изменилось за эти 60 секунд. Нам повезло, воспользовались и большинством, и последующими ошибками «Салавата Юлаева». Очень рады, что победили.