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Андрей Будогосский: В эпизоде с голом «Ахмата» сложно понять, пересек мяч линию или нет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник гостями редакции «Советского спорта» стали глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский и глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

- Когда будет комиссия по поводу момента в игре ЦСКА – «Ахмат»?

А. Бутенко: На этой неделе (разговор состоялся во вторник. – Прим. Ред.) Пока скажу следующее: вы видели этот момент с другого ракурса, с трибуны?


- Да. По нему кажется, что проекция мяча задевает лицевую линию. А значит – мяч в поле.

- А видели эксперимент Сергея Мацюры, где он, оставляя мяч в поле на два-три сантиметра, переходил смотреть с другого ракурса и, казалось, что мяч в ауте. Поэтому слова того же Гинера – это лишь эмоции. Объективные факты может дать только специальная аппаратура. Эпизод неоднозначный.

А. Будогосский: Когда я увидел ракурс с мобильного телефона, то мне показалось, что мяч покинул поле. Возможно, это было поспешное заявление. Эпизод – сложный. Позже мне показали альтернативное видео, где складывается уже другое мнение. Поэтому однозначное мнение тут сложно выразить. Мы направили запрос в ФИФА, в ИФАБ (международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры. – Прим. Ред.), чтобы они пояснили, можно ли по имеющимся видеозаписям вынести однозначный вердикт: а) судья ошибся; б) судья прав. Посмотрим, что они ответят. На сегодня мое убеждение такое, что однозначно вынести решение, покинул мяч поле или нет, нельзя. Тоже самое было и в игре «Амкар» - «Зенит» в прошлом сезоне.

- Плюс ассистент находился по другую сторону от эпизода – обзор ему загораживали две штанги как минимум. Но разве это проблемы ЦСКА?

А. Бутенко: Когда мы говорим об этом матче, мы забываем, что натворил Васин, что натворили защитники перед этим. Или другой пример: назначается пенальти – игрок не забивает, потом ассистент дважды дает играть, когда ситуация с офсайдом 50 на 50, но игрок снова не забивает. Может такое быть? Может. Идет 95-я минута, назначается уже пенальти в другие ворота – и 0:1. И кто виноват? Кто Элтон Джон?

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