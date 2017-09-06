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Андрей Будогосский: Судейских ошибок в матчах РФПЛ стало меньше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник гостями редакции «Советского спорта» стали глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский и глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

- Вас удивило высказывание Гинера после игры с «Ахматом»? Мол, Будогосского надо отправить в отставку.

А. Будогосский: Уже все сказал в своем ответе владельцу ЦСКА, добавить нечего. Кто-то посчитал мою позицию жесткой, но я не собираюсь прятать голову в песок и соглашаться с необоснованными выводами, которые делает Евгений Гинер. Критиковать надо, зная проблему. Хочу подчеркнуть только одно: никакого конфликта между департаментом и ЦСКА нет. Что касается уровня судейства в этом сезону, то приведу вам несколько цифр, которые основываются на данных контрольно-квалификационной комиссии (ККК). Официального органа для оценки качества работы арбитров. Все остальное – это чьи-либо мнения, не больше. Акцентирую ваше внимание: ни я, ни Андрей Бутенко лично не принимают решения по наказанию судей. Это делает независимый орган, который подчиняется только исполкому и президенту РФС. Так вот официальные цифры: из 64 матчей этого сезона всего в пяти арбитр получил отрицательную оценку. Это 7,9 процента от общего числа. В начале весны эта цифра равнялась - 14,9 процентов, осенью прошлого года – 29,8. Почувствуйте разница, насколько меньше стало ошибок.

Полную версию интервью – читайте в ближайшее время на сайте

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