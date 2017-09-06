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Андрей Бутенко: На Кубке конфедераций хватало проблем с видеоповторами

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник гостями редакции «Советского спорта» стали глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский и глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

- Говорят, видеоповторы убьют дух игры, эмоции. На Кубке конфедераций убили?
- Нет, но там хватало проблем. Я в отличие от Андрея Будогосского – за видеоповторы, но то, что я увидел на Кубке конфедераций, говорит об абсолютной неотработанности механизма. Прежде, чем внедрять видеоповторы, нужно подготовить базу. А у нас получается как? Пока только «Краснодар» может установить любую систему у себя на стадионе. По моим подсчетам, стоимость эксплуатации системы (определения взятия ворот. – Прим. Ред.) на всех стадиона будет обходиться в сумму не менее 15 млн евро. А много таких спорных моментов, в которых непонятно, пересек мяч линию ворот или нет, было в прошлом сезоне? Два-три. И каждый обойдется, получается, в 5 млн евро. Может, лучше эти 15 млн направить на развитие детского футбола и судейства?

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