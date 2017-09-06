Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо2 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак3 : 3Йокерит
Футбол  Кубань1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Будогосский: Некоторые судьи нечестно сдавали нормативы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о подготовке судей к футбольному сезону.

- Я был на сборах, встречался с судьями. В одном городе, не буду говорить в каком, уже установлены все фишки и коридоры. Но я не первый год этим делом занимаюсь: мы берем свою рулетку и начинаем мерить – на 50 сантиметров дистанция короче на йо-йо тесте. Берем их рулетку и видим склейку, там не хватает полметра. Теперь понимаете, как сдавались и как принимались эти нормативы?

У нас осталось 240 судей. Но готовых. И они получают не одну игру раз в месяц-полтора, а три-четыре. ПФЛ – это база, на этом все стоит. У нас, к примеру, на Дальнем Востоке остался всего один судья и четыре помощника. При том, что там существует три школы по подготовке судей!


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Щенников - лучший игрок ЦСКА в августеБолельщики признали защитника Георгия Щенникова лучшим футболистом команды прошлого месяца.Отказ Международного паралимпийского комитета и решение Маррэя. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.«Раньше Карасев обычные игры судил с зубочисткой во рту». Главные люди судейства«Раньше Карасев обычные игры судил с зубочисткой во рту». Главные люди судействаВо вторник гостями редакции «Советского спорта» стал глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский.Андрей Будогосский: На подготовку судьи для РФПЛ нужно 6-7 летГлава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о подготовке судей.Андрей Будогосский: Эксплуатация видоповторов обойдется в 15 млн евроГлава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о перспективах системы видоповторов в российском футболе.
Футбол
Андрей Будогосский: Некоторые судьи нечестно сдавали нормативы
Футбол
Андрей Будогосский: Судейских ошибок в матчах РФПЛ стало меньше
Футбол
Андрей Будогосский: В эпизоде с голом «Ахмата» сложно понять, пересек мяч линию или нет
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту», ведя со счетом 2:0
все новости
Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости