Андрей Будогосский: Некоторые судьи нечестно сдавали нормативы

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о подготовке судей к футбольному сезону.

- Я был на сборах, встречался с судьями. В одном городе, не буду говорить в каком, уже установлены все фишки и коридоры. Но я не первый год этим делом занимаюсь: мы берем свою рулетку и начинаем мерить – на 50 сантиметров дистанция короче на йо-йо тесте. Берем их рулетку и видим склейку, там не хватает полметра. Теперь понимаете, как сдавались и как принимались эти нормативы?

У нас осталось 240 судей. Но готовых. И они получают не одну игру раз в месяц-полтора, а три-четыре. ПФЛ – это база, на этом все стоит. У нас, к примеру, на Дальнем Востоке остался всего один судья и четыре помощника. При том, что там существует три школы по подготовке судей!



