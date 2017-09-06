Андрей Будогосский: На подготовку судьи для РФПЛ нужно 6-7 лет

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о подготовке судей.

- Сколько нужно времени, чтобы подготовить арбитра премьер-лиги?

- Исходя из опыта Карасева, Турбина и Мосякина – 6-7 лет. И это после того, как они уже прошли четырехлетний курс подготовки. Это не просто так.

Когда я заступал на должность, у нас было 12 арбитров на 8 матчей в туре. Что это такое? Надо, чтобы каждый из них судил почти каждый тур, а кто-то – был резервным. А ведь так нельзя, накапливается усталость. В том числе психологическая. Никто не хочет в эти проблемы решать.