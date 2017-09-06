Рафаэль Надаль – Андрей Рублев. Онлайн
В четвертьфинальном матче US Open россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Встреча пройдет на корте Артура Эша и начнется не ранее
20:30 по московскому времен.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
По ходу турнира 31-летний испанец поступательно обыгрывал серба Душана Лайовича (7:6, 6:2, 6:2), японца Таро Дэниэла (4:6, 6:3, 6:2, 6:2), аргентинца Леонардо Майера (6:7, 6:3, 6:1, 6:4) и украинца Александра Долгополова (6:2, 6:4, 6:1), а 19-летний россиянин прошел британца Аляжа Бедене (6:1, 6:4, 6:4), болгарина Григора Димитрова (7:5, 7:6, 6:3), боснийца Дамира Джумхура (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) и бельгийца Давида Гоффена (7:5, 7:6, 6:3).
Матч
Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия) - 4:1 1-й сет
Место и дата
06 сентября 21:15, , Текстовая трансляция