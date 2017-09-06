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Рафаэль Надаль – Андрей Рублев. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинальном матче US Open россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Встреча пройдет на корте Артура Эша и начнется не ранее 20:30 по московскому времен.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По ходу турнира 31-летний испанец поступательно обыгрывал серба Душана Лайовича (7:6, 6:2, 6:2), японца Таро Дэниэла (4:6, 6:3, 6:2, 6:2), аргентинца Леонардо Майера (6:7, 6:3, 6:1, 6:4) и украинца Александра Долгополова (6:2, 6:4, 6:1), а 19-летний россиянин прошел британца Аляжа Бедене (6:1, 6:4, 6:4), болгарина Григора Димитрова (7:5, 7:6, 6:3), боснийца Дамира Джумхура (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) и бельгийца Давида Гоффена (7:5, 7:6, 6:3).

Матч

Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия) - 4:1 1-й сет

Место и дата

06 сентября 21:15, , Текстовая трансляция

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