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Отказ Международного паралимпийского комитета и решение Маррэя. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости среды.

МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом.

Федерация плавания проиграла в суде по иску против «Советского спорта».

РФПЛ перенесла матч «Зенит» - «Уфа».

Бывший игрок «Динамо» возглавил «Луч-Энергию».

Зе Луиш не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином».

Энди Маррэй досрочно завершил сезон.

Зиновьев и тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» покидают команду.

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«Раньше Карасев обычные игры судил с зубочисткой во рту». Главные люди судейства

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