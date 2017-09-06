Отказ Международного паралимпийского комитета и решение Маррэя. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет главные новости среды.
МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены допущены к отборочным турнирам Паралимпиады под нейтральным флагом.
Федерация плавания проиграла в суде по иску против «Советского спорта».
РФПЛ перенесла матч «Зенит» - «Уфа».
Бывший игрок «Динамо» возглавил «Луч-Энергию».
Зе Луиш не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином».
Энди Маррэй досрочно завершил сезон.
Зиновьев и тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» покидают команду.
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