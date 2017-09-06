Зинэтула Билялетдинов: Допускаем грубые ошибки, которые приводят к такому результату
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о
поражении от «Автомобилиста» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Вторую игру мы проводим неудачно, - приводит слова
Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». - К сожалению, допускаем
индивидуальные грубые ошибки, которые приводят к такому результату. Надо нам
это все преодолеть и играть должным образом.
– Малыхин сегодня получал много игрового времени. Играл в
своем звене и выходил в тройке с Антоном Глинкиным и Андреем Поповым.
– Он играет с ними в большинстве.
Матч
Автомобилист - Ак Барс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Секач (Ландер, Азеведо), 2:49 (0:1). Глинкин (Токранов, Ткачёв), 4:42 (0:2 - бол.). Торченюк (Чесалин), 30:33 (1:2 - мен.). Трямкин 34:37 (2:2). Крикунов И. (Голышев), 55:01 (3:2).
Место и дата
06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция