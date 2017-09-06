Зинэтула Билялетдинов: Допускаем грубые ошибки, которые приводят к такому результату

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о поражении от «Автомобилиста» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Вторую игру мы проводим неудачно, - приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». - К сожалению, допускаем индивидуальные грубые ошибки, которые приводят к такому результату. Надо нам это все преодолеть и играть должным образом.

– Малыхин сегодня получал много игрового времени. Играл в своем звене и выходил в тройке с Антоном Глинкиным и Андреем Поповым.

– Он играет с ними в большинстве.